Samantha Morton será premiada pelo conjunto da obra em cerimônia da Bafta

LONDRES (Reuters) - A atriz Samantha Morton, conhecida por filmes como "Minority Report" e "Terra de Sonhos", receberá a Fellowship da Academia Britânica de Artes Cinematográficas e Televisivas (Bafta), pelo conjunto da obra de sua carreira, na cerimônia anual da entidade na próxima semana.

Morton, de 46 anos, irá se juntar a nomes como as atrizes Helen Mirren e Judi Dench e diretores como Ang Lee e Ridley Scott ao receber a maior honra da instituição de caridade artística.

Ela é famosa pelo seu trabalho no teatro, na televisão e no cinema. Suas atuações mais recentes incluem o filme "A Baleia" de 2022 e a série de televisão "The Serpent Queen".