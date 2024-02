Príncipe William volta ao trabalho após cirurgia de Kate e câncer do rei Charles

Nesta quarta-feira, William, de 41 anos, faz sua primeira aparição pública desde a série de problemas de saúde da realeza.

Com o rei adiando seus deveres públicos devido ao tratamento e Kate não devendo retornar aos compromissos até depois da Páscoa, o ônus recairá sobre os demais membros da realeza, especialmente William e a esposa de Charles, a rainha Camilla, para mostrar a face pública da monarquia.

O autor da realeza Robert Hardman disse que William já havia assumido deveres substanciais de Estado no final do reinado da rainha Elizabeth, quando ela teve problemas de mobilidade.

"Nesse aspecto, não é muito diferente, mas obviamente há a expectativa", disse Hardman à Reuters. "Em muitas ocasiões, ele terá que se apresentar, ele será uma espécie de quase chefe de Estado, da mesma forma que o príncipe Charles foi quando a rainha estava doente".

Na terça-feira, o rei viajou com Camilla para Sandringham House, sua casa no leste da Inglaterra, depois de uma breve reunião de cerca de 30 minutos com seu filho mais novo, o príncipe Harry, que voou da Califórnia para ver seu pai depois que o rei lhe disse que tinha câncer.

Apesar do diagnóstico, Charles está planejando continuar com grande parte de seu trabalho privado como monarca, incluindo sua audiência semanal com o primeiro-ministro e lidar com documentos de Estado.