Show em Las Vegas dá início à semana do Super Bowl, com Taylor Swift na boca do povo

Nunca conhecida por ser discreta, Las Vegas certamente fez um show para dar início ao primeiro Super Bowl da cidade. Os Chiefs, que defendem o título, enfrentam o São Francisco 49ers, no domingo, na disputa pelo troféu Vince Lombardi.

"Agora vocês estão me animando, me fazendo querer jogar agora mesmo, queridos", riu o jogador Travis Kelce, do Chiefs, enquanto as vaias vinham das arquibancadas. "Eu gosto mais das vaias do que dos aplausos, continue assim, gangue dos Niners, continue assim".

Kelce e sua namorada, a superestrela pop Taylor Swift, trazem ainda mais brilho a esse Super Bowl em Las Vegas, já que o relacionamento deles está na boca do povo.

"Nunca vi uma abertura de Super Bowl como esta", sorriu Kelce. "Parece Natal", ele riu, enquanto uma jornalista jogava uma máscara de luta livre mexicana nele.

Logo depois, um homem lhe jogou uma camisa de futebol listrada em vermelho e branco. As perguntas variaram desde questionamentos sobre o peso que ele levanta até como sua fé e sua família alimentaram seu sucesso.

Ao termo "astro do futebol", acrescente-se "diplomata", pois o jogador de 34 anos respondeu a perguntas cada vez mais bizarras -- muitas relacionadas a Swift -- em um pequeno pódio, com uma dúzia de jornalistas se acotovelando e gritando.