Estrelas de "Ficção Americana" esperam que sucesso do filme seja uma lição para Hollywood

Por Hanna Rantala

LONDRES (Reuters) - Os atores de "Ficção Americana" Jeffrey Wright e Sterling K. Brown, e o diretor, Cord Jefferson, esperam que as cinco indicações do filme ao Oscar e a recepção entusiástica do público ajudem a mudar algumas atitudes em Hollywood.

Escrita por Jefferson, a comédia dramática é baseada no livro "Erasure", de Percival Everett, lançado em 2001 e tem como foco Thelonious "Monk" Ellison, um professor e escritor que não consegue publicar seu novo romance literário. Mas, por brincadeira, ele escreve um livro "negro" escandalosamente estereotipado — e torna-se um sucesso imediato.