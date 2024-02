Cantor country dos EUA Toby Keith morre aos 62 anos

Keith nasceu em Oklahoma em 1961 e trabalhou na indústria petrolífera antes de tentar a carreira musical, que decolou após seu primeiro álbum tornar-se um disco de platina.

A estrela da música country lançou duas dúzias de álbuns e músicas que lideraram as paradas, como "Beer for My Horses" e "Red Solo Cup". Sua música de sucesso "Courtesy Of The Red, White And Blue" tornou-se um hino patriótico depois dos ataques de 11 de setembro e da morte de seu pai.

A Academia de Música Country premiou Keith como artista do ano duas vezes, em 2002 e 2003.

(Reportagem de Harshita Meenaktshi e Maria Ponnezhath em Bengaluru)