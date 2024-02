Vencedora do Grammy de artista revelação Victoria Monét segue grandes nomes

Por Danielle Broadway

LOS ANGELES (Reuters) - O Grammy Awards de 2024 pode ser uma plataforma para a vencedora do prêmio de revelação, Victoria Monét, que levou o título para casa na 66ª edição, no domingo.

Conhecida por uma combinação de R&B e música pop, Monét foi indicada em sete categorias do Grammy este ano, incluindo gravação do ano por seu single "On My Mama".