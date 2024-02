Taylor Swift faz história no Grammy e mulheres dominam principais categorias da premiação

A cantora de 34 anos ganhou o prêmio de álbum do ano por "Midnights", superando as lendas da música Frank Sinatra, Paul Simon e Stevie Wonder, que conquistaram a honraria três vezes cada um.

Swift disse que ficou emocionada com o prêmio e falou sobre a satisfação que sente ao compor e cantar músicas. "Isso me deixa muito feliz", afirmou. "Tudo o que eu quero é continuar fazendo isso."

Mais cedo, Swift recebeu o prêmio de melhor álbum de pop vocal e aproveitou o momento para anunciar que lançará "The Tortured Poets Department" em 19 de abril.

"Quero agradecer aos fãs contando um segredo que venho escondendo de vocês nos últimos dois anos", disse Swift ao divulgar o novo álbum, que foi disponibilizado para pré-venda durante a transmissão do Grammy.

Swift, que viajará a Tóquio para retomar sua turnê mundial, esteve entre as mulheres que venceram os principais prêmios no domingo.

Billie Eilish ganhou o prêmio de música do ano por "What Was I Made For?", uma canção escrita para a trilha sonora do filme "Barbie".