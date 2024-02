Audiência do Grammy dispara na noite de recorde para Taylor Swift

LOS ANGELES (Reuters) - A audiência televisiva dos prêmios Grammy no último domingo aumentou 34% em relação ao ano passado para uma média de 16,9 milhões de pessoas, informou a emissora CBS nesta segunda-feira.

A audiência foi a mais alta para o maior show de premiação da música desde a cerimônia pré-pandêmica em 2020, disse a CBS.

Taylor Swift fez história no domingo ao ganhar um quarto prêmio sem precedentes de álbum do ano com seu disco pop "Midnights". As mulheres conquistaram os principais prêmios.