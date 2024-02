Taylor Swift pode bater recorde na categoria álbum do ano se vencer Grammy neste domingo

Por Lisa Richwine

LOS ANGELES (Reuters) - Luminares do mundo da música se reúnem para entregar os prêmios anuais do Grammy no domingo, em uma cerimônia com tapete vermelho que pode culminar com outro recorde para Taylor Swift.

A superestrela pop de 34 anos, que está no meio da turnê de maior bilheteria do mundo, está concorrendo a um quarto troféu sem precedentes de álbum do ano com "Midnights".