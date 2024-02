A música da África está em alta nas paradas globais, com a ajuda do TikTok

"Water" foi lançado em julho de 2023, depois que Tyla assinou contrato com a Epic Records, da Sony Music Entertainment.

Em setembro, os usuários do TikTok estavam reproduzindo os movimentos de dança de Tyla no #WaterChallenge. Até o momento, 1,5 milhão de vídeos foram criados usando a música, e a hashtag #WaterChallenge foi vista 1,8 bilhão de vezes, de acordo com o TikTok.

"Acho que o TikTok desempenhou o papel de incubadora, mas também de distribuidora para os mais de um bilhão de usuários globais, e isso realmente aconteceu", disse Ole Obermann, diretor global de música do TikTok.

O sucesso de Tyla ilustra o poder do TikTok e do YouTube de ajudar os artistas a encontrar bases de fãs em todo o mundo, um papel antes reservado às gravadoras.

"A proliferação do streaming junto com as novas plataformas de mídia social (por exemplo, TikTok) acelerou a descoberta de artistas e proporcionou novos meios para que os artistas aumentassem suas bases de fãs em todo o mundo", disse Jessica Reif Cohen, analista do Bank of America Securities, em uma nota de pesquisa que prevê as tendências de mídia para 2024.

O TikTok continua polêmico nos Estados Unidos por ser propriedade da empresa chinesa ByteDance, que os críticos consideram um risco à segurança. O governo Biden proibiu o aplicativo em dispositivos do governo dos EUA. Os funcionários do TikTok afirmam que possuem salvaguardas rigorosas e rejeitam as alegações de espionagem dos dados dos usuários.