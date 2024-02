Homem morre após cair da galeria Tate Modern em Londres

LONDRES (Reuters) - Um homem morreu depois de cair do prédio da galeria de arte Tate Modern, em Londres, informou a polícia nesta sexta-feira.

A morte não está sendo tratada como suspeita, disse a Polícia Metropolitana de Londres em um comunicado.

A polícia foi chamada à Tate, uma das principais atrações turísticas de Londres, por volta das 10h45, ao receber relatos de um homem que havia caído do prédio. Apesar dos esforços dos médicos, ele morreu no local, segundo as autoridades.