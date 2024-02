Billy Joel lança "Turn The Lights Back On", primeira música nova em anos

LONDRES (Reuters) - O cantor, compositor e pianista norte-americano Billy Joel lançou "Turn The Lights Back On" nesta quinta-feira, seu primeiro single novo em 17 anos.

A balada é a primeira música original do vencedor do prêmio Grammy desde "All My Life", de 2007, que foi seguida no mesmo ano por "Christmas in Fallujah", com a participação de Cass Dillon. O 13º e último álbum de estúdio de Joel, "Fantasies & Delusions", foi lançado em 2001.

Joel, conhecido por sucessos como "Piano Man" e "Uptown Girl", havia recentemente anunciado a chegada de um novo material em suas páginas de mídia social.