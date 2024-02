Filme biográfico de Bob Marley leva sua mensagem às novas gerações, diz filho

"(Foi feito) principalmente para divulgar mais a mensagem dele, para colocar a mensagem em um meio diferente, o cinema, para alcançar outra geração", disse Ziggy Marley ao assistir à estreia do filme em Londres na terça-feira.

"One Love é algo positivo no mundo. É disso que se trata, da mensagem."

Marley, cujos sucessos com The Wailers incluem "No Woman, No Cry", "Jamming" e "I Shot the Sheriff", nasceu na Jamaica em 1945. Ele morreu de câncer em 1981, aos 36 anos.

O filme começa em Kingston, em 1976, com Marley planejando um concerto pela paz em resposta às profundas divisões políticas e à violência. O músico se muda para Londres depois que ele e Rita sobrevivem a uma tentativa de assassinato e grava o álbum de sucesso "Exodus". Flashbacks oferecem uma visão da infância e da juventude de Marley.

Ben-Adir, que interpretou Malcolm X em "Uma Noite em Miami" e Barack Obama em "The Comey Rule", se preparou para interpretar Marley enquanto estava no set de filmagem de "Barbie", no qual ele apareceu como um dos Kens. Dominar os trejeitos e a linguagem de Marley não foi uma tarefa fácil, disse o ator de 37 anos.

"Tudo isso, a linguagem, a música, encontrar a verdadeira vulnerabilidade de Bob. Ele era um homem duro e um cavalheiro. Ele tinha muitas cores", afirmou.