Alec Baldwin se declara inocente de homicídio culposo no set de "Rust"

O ator de "30 Rock" foi autorizado a permanecer em liberdade sem pagar fiança, de acordo com a renúncia à apresentação no Primeiro Tribunal Distrital Judicial de Santa Fé.

Baldwin foi originalmente acusado pelo tiroteio em janeiro de 2023. Essas acusações foram retiradas alguns meses depois com base em evidências de que o martelo do revólver poderia ter sido modificado, permitindo que ele disparasse sem que o gatilho fosse puxado.

As novas acusações foram feitas após um teste forense independente concluir que Baldwin teria que ter puxado o gatilho do revólver que estava usando em um ensaio para que ele disparasse o tiro que atingiu Hutchins no peito e a matou.

A conclusão foi a mesma de um teste anterior do FBI sobre a arma de fogo.

Baldwin, o ator ganhador do Emmy, negou ter apertado o gatilho e disse que não era responsável pela morte de Hutchins.

O diretor do filme, Joel Souza, foi atingido e ferido no ombro pela mesma bala que matou Hutchins durante a produção do filme em um set nos arredores de Santa Fé.