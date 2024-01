X suspende proibição de buscas sobre Taylor Swift após divulgação de imagens falsas

Uma imagem de Swift, que foi nomeada "Pessoa do Ano" pela revista Time em 2023, compartilhada no X foi vista 47 milhões de vezes antes de a conta ser suspensa, de acordo com uma reportagem do New York Times.

A proibição das buscas ocorreu depois que a Casa Branca se manifestou na sexta-feira, chamando as imagens falsas de "alarmantes" e destacando que as empresas de mídia social têm a responsabilidade de evitar a disseminação de tais desinformações.

Desde que o bilionário Elon Musk adquiriu o Twitter em 2022, ele tem enfrentado críticas por suas próprias publicações polêmicas, o que levou muitos anunciantes da plataforma a reduzir os gastos por medo de serem associados a conteúdo prejudicial.

(Reportagem de Akanksha Khushi em Bengaluru e Sheila Dang)