Acusações contra Alec Baldwin serão apresentadas esta semana por tiro no set do filme "Rust"

Por Jasper Ward e Brad Brooks

(Reuters) - As acusações contra o ator Alec Baldwin serão apresentadas na quinta-feira no Novo México, após ele ser acusado novamente por homicídio culposo pelo tiro em 2021 que matou uma diretora de fotografia no set do filme “Rust”, disseram autoridades nesta terça-feira.

Um porta-voz do sistema judiciário do Novo México disse em um email que a apresentação das acusações contra Baldwin no Tribunal do Primeiro Distrito Judicial de Santa Fé será realizada virtualmente.