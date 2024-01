'Suits' bate novo recorde do streaming em 2023 e supera 'The Office'

Ano passado foi especialmente desafiador para a indústria do entretenimento dos EUA, com greves de roteiristas e atores atrasando as produções por meses.

Apesar das greves, algumas séries originais ainda conseguiram chegar ao mercado. "Ted Lasso", da Apple+, liderou os rankings de shows originais e "Night Agent", da Netflix, ficou próximo, em segundo lugar.

Em filmes, sete dos 10 primeiros foram animações, com "Moana" e "Encanto", da Disney, à frente do resto do pelotão.