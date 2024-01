Sarah Jessica Parker e marido Matthew Broderick fazem casal com problemas nos palcos de Londres

Por Kristian Brunse

LONDRES (Reuters) - A estrela de "Sex and the City", Sarah Jessica Parker, está estreando no West End de Londres ao lado do marido, Matthew Broderick, em um peça na qual eles interpretam os papéis de três casais passando por problemas.

Isso pode parecer um desafio para um time formado por marido e mulher, mas Parker e Broderick disseram à Reuters que gostaram de trabalhar juntos na comédia "Plaza Suite", de Neil Simon.