Protestos no Peru bloqueiam acesso a Machu Picchu e isolam turistas

Os protestos, que começaram na semana passada, deixaram centenas de turistas de vários lugares do mundo, que visitam Machu Picchu, impossibilitados de chegar ao local.

A ministra da Cultura do Peru, Leslie Urteaga, viajou à região no domingo, mas uma solução para a “greve por tempo indeterminado”, que está sendo liderada por sindicatos do setor de turismo, operadores turísticos e moradores, ainda não foi anunciada.

Representantes da comunidade em Machu Picchu temem que a nova plataforma eletrônica de venda de ingressos prejudiquem os negócios locais ao “privatizar” as vendas e direcionar os lucros a uma única empresa.

As agências responsáveis pela preservação do local alertaram para a superlotação e venda excessiva de ingressos, forçando as autoridades a encontrar novas maneiras para controlar o número de visitantes, em um momento em que as viagens se recuperam após o período de pandemia.

(Reportagem de Lucinda Elliott)