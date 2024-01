Príncipe Harry quer rapidez em processo contra jornais, dizem advogados

O príncipe, o primeiro membro da realeza britânica em 130 anos a prestar depoimento em um tribunal quando apareceu como testemunha, em junho, recebeu 140.600 libras (equivalente a cerca de 878.000 reais pela cotação desta segunda-feira) em indenizações.

O juiz Timothy Fancourt decidiu que cerca de metade das reportagens sobre o Duque de Sussex examinadas no tribunal foram resultado de atos ilegais. No entanto, o julgamento considerou apenas 33 dos 147 artigos que Harry alega terem sido obtidos ilegalmente.

“Embora o Duque esteja certamente preparado para tentar resolver o restante do seu caso com um acordo, é necessário listar… o julgamento do restante da sua queixa o mais rapidamente possível”, disse sua equipe jurídica em uma declaração escrita.

O advogado de Harry, David Sherborne, disse que as instruções do julgamento deveriam ocorrer o mais rapidamente possível. Os advogados do Mirror Group afirmaram em suas declarações por escrito que propostas, cujos valores não foram divulgados, foram feitas ao príncipe em busca de um acordo.

(Reportagem de Michael Holden)