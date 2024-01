Princesa britânica Kate volta para casa após cirurgia

LONDRES (Reuters) - Kate, a princesa de Gales, voltou para casa depois de duas semanas de internação no hospital em decorrência de uma cirurgia abdominal, informou o Palácio de Kensington nesta segunda-feira.

Kate, de 42 anos, esposa do herdeiro do trono britânico, o príncipe William, estava fazendo "bons progressos", segundo o comunicado do Palácio de Kensington, depois de uma cirurgia para uma doença não especificada, mas não cancerosa, na London Clinic.

Seu sogro, o rei Charles, também foi submetido a tratamento no mesmo hospital, tendo passado três noites lá após procedimento programado para sexta-feira para tratar de próstata aumentada, com visitas regulares da esposa, a rainha Camilla.