Primeiro-ministro grego reforça apelo por devolução de esculturas do Partenon à Atenas

ATENAS (Reuters) - O primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, reiterou nesta quinta-feira os apelos pelo retorno das esculturas do Partenon em exposição no Museu Britânico à Atenas, meses após uma disputa diplomática com o Reino Unido sobre as peças de 2.500 anos.

Em sua primeira declaração pública sobre o assunto desde novembro, Mitsotakis afirmou que seu governo está em negociações com o presidente do Museu Britânico para chegar a um acordo que permita o retorno das esculturas ao Museu da Acrópole, no coração da capital grega.

"Deixe-me ser claro, vamos insistir em sua reunificação por muitas razões. Mas uma, na minha opinião, é a mais importante: só sendo vistas juntas, in loco, à sombra da Acrópole, poderemos verdadeiramente apreciar sua imensa importância cultural."