Favorita ao Oscar de melhor atriz coadjuvante, Da'Vine Joy Randolph espera que "Os Rejeitados" ajude outras pessoas

Por Rollo Ross e Danielle Broadway

LOS ANGELES (Reuters) - Da'Vine Joy Randolph tem feito sucesso na temporada de premiações em Hollywood de 2024, conquistando quase todas as condecorações de melhor atriz coadjuvante pelo seu papel em "Os Rejeitados" e obtendo sua primeira indicação ao Oscar na terça-feira.

A produção mostra a vida de três pessoas em um colégio interno na Nova Inglaterra perto do Natal de 1970. Randolph interpreta a cozinheira escolar Mary Lamb, que está de luto pela morte de seu filho no Vietnã. Ela contracena com um professor mal-humorado, interpretado por Paul Giamatti, e um estudante problemático, nas mãos do ator Dominic Sessa.