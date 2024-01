Homem é preso duas vezes em poucos dias perto da casa de Taylor Swift em NY

Na noite da segunda-feira (22), a polícia encontrou Crowe novamente perto do prédio, após receber denúncias de que ele estava assediando pessoas na rua e agindo de maneira "errática".

O homem não tentou entrar no prédio, mas perguntava às pessoas se sabiam que Swift vivia ali e vasculhava o bairro há semanas, de acordo com o New York Post.

Ele foi novamente preso, desta vez por múltiplas acusações de perseguição e assédio, de acordo com a polícia, e permaneceu sob custódia policial nesta terça-feira. Crowe não foi encontrado para comentários e não ficou claro se ele estava sendo representado por um advogado.

Swift, que saiu da cena da música country de Nashville para se tornar uma das mais bem sucedidas artistas dos Estados Unidos, foi alvo do assédio de stalkers por várias vezes ao longo dos anos. Um porta-voz de Swift não respondeu a perguntas em um primeiro momento nesta terça-feira.