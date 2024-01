Greta Gerwig, Margot Robbie e DiCaprio são esnobados nas indicações ao Oscar

"Barbie" e "Assassinos da Lua das Flores" conseguiram duas das 10 indicações para melhor filme, embora enfrentem uma concorrência formidável do favorito da temporada de prêmios, "Oppenheimer", que liderou as indicações de terça-feira com 13 indicações.

Gerwig recebeu uma indicação para melhor roteiro adaptado por "Barbie", juntamente com seu marido Noah Baumbach. O filme, que faturou mais de 1,4 bilhão de dólares nas bilheterias mundiais em 2023, recebeu oito indicações no total, e Robbie é creditada como produtora na indicação de melhor filme.

Também não foi indicada ao Oscar a estrela de "Vidas Passadas" Greta Lee, que estava concorrendo a uma indicação de melhor atriz por seu papel no drama romântico ambientado em Seul e Nova York.

Junto com ela, a atriz de "Ferrari", Penelope Cruz, não recebeu uma indicação por seu papel coadjuvante no drama de corrida de alta velocidade, apesar das boas críticas ao seu desempenho.

Bradley Cooper ficou fora da lista de melhor diretor por "Maestro", embora tenha sido indicado para melhor ator por estrelar o filme como o compositor e maestro Leonard Bernstein. Cooper também foi preterido na categoria de direção por "Nasce uma Estrela", indicado a melhor filme de 2018.

Entre os filmes esquecidos, "A Cor Púrpura", a adaptação musical do livro de 1982 e do filme de 1985, foi quase totalmente excluído da corrida do Oscar de 2024, recebendo apenas uma indicação.