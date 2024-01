Norman Jewison, diretor de "No Calor da Noite", morre aos 97 anos

O diretor, cujos filmes também incluíram a sátira da Guerra Fria de 1966 "Os russos estão chegando! Os russos estão chegando!" e a provocativa ópera rock de 1973 "Jesus Cristo Superstar", foi considerado um dos diretores mais importantes das últimas quatro décadas do século 20. Ele era amplamente admirado por sua capacidade de criar filmes poderosos em muitos gêneros diferentes.

Seus filmes ganharam vários prêmios da Academia e Jewison recebeu um Oscar honorário pelo conjunto da obra em 1999. "No Calor da Noite", estrelado por Sidney Poitier e Rod Steiger, ganhou o Oscar de melhor filme em 1967.

"Feitiço da Lua", de 1987, tornou-se uma das comédias românticas mais populares de Hollywood. Conta a história de uma viúva do Brooklyn, interpretada por Cher, que concorda em se casar com um homem que não ama e depois se apaixona pelo irmão dele, interpretado por Nicolas Cage. Cher ganhou o Oscar de melhor atriz por sua atuação atrevida.

As viagens de Jewison como jovem nos Estados Unidos da década de 1940 -- vendo o racismo branco flagrante contra os negros no sul do país -- influenciaram seus filmes, especialmente seus três dramas raciais: "No Calor da Noite", "A História de um Soldado" (1984) e "Hurricane - O Furacão" (1999).

"No Calor da Noite" enfocou o relacionamento entre um policial negro (Poitier) e um xerife branco (Steiger) em uma cidade racista do sul. A visão do personagem de Poitier atacando um rico proprietário de terras branco chocou alguns espectadores na época.

Jewison se lembra de ter sido provocado quando menino em Toronto por pessoas que pensavam que ele era judeu por causa de seu nome. Ele veio de uma família cristã, mas a percepção errônea persistiu.