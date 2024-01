Hipopótamo de Escobar encabeça Festival de Cinema de Berlim menos político

"A Traveler's Needs", de Hong Sang-soo, com Isabelle Huppert, é "uma abordagem leve, porém penetrante, das relações humanas", de acordo com o diretor do festival, Carlo Chatrian, que, juntamente com Mariette Rissenbeek, está se despedindo em 2024, após cinco anos.

Outro filme é "Another End", ficção científica de Piero Messina, focada em relacionamentos, em que as pessoas encontram conforto em substitutos para os mortos, estrelado por Gael Garcia Bernal e Renate Reinsve.

Ao todo, 20 filmes concorrerão ao Urso de Ouro, concedido por um júri presidido pela atriz queniano-mexicana Lupita Nyong'o.

A atriz norueguesa Renate Reinsve faz outra aparição na programação da competição em "A Different Man", de Aaron Schimberg, também estrelado por Sebastian Stan e Adam Pearson, uma história ambientada em Nova York sobre um homem que se recupera de uma doença.

O filme de abertura será "Small Things Like These", de Tim Mielants, com Cillian Murphy, de "Peaky Blinders", em um drama histórico sobre a opressão religiosa na Irlanda rural.

A política não está totalmente ausente: "Architecton", de Victor Kossakovsky, é um documentário sobre concreto e o impacto da humanidade em um planeta em transformação.