Ava DuVernay quer que "Origin" desperte mais conversas sobre castas

Por Dawn Chmielewski e Rollo Ross

(Reuters) - Para a diretora vencedora do Emmy e indicada ao Oscar Ava DuVernay criar o filme biográfico “Origin” foi uma jornada emocional que a ajudou a se conectar com Isabel Wilkerson, autora do livro em que foi baseado.

“Eu fiz este filme a partir de um lugar de grande alegria e conexão. Isabel estava escrevendo seu livro a partir de um lugar de profunda perda e conexão, e o que ambos têm em comum é que foi uma jornada muito emocionante para nós duas”, disse DuVernay à Reuters.