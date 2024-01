Príncipe Harry retira queixa por difamação contra tabloide britânico

LONDRES (Reuters) - O príncipe Harry, do Reino Unido, retirou nesta sexta-feira sua ação de difamação contra o editor do jornal Mail on Sunday por causa de um artigo sobre seus arranjos de segurança, com seu porta-voz dizendo que ele queria se concentrar na segurança de sua família.

Harry, o filho mais novo do rei Charles, processou a Associated Newspapers por causa de um artigo de 2022 que afirmava que ele só se ofereceu para pagar pela proteção policial depois de entrar em uma disputa legal separada contra o governo britânico.

A reportagem também acusou Harry, de 39 anos, de tentar enganar o público sobre sua disposição de pagar pelo policiamento, que foi retirado depois que ele se afastou dos deveres reais em 2020.