Meliá é condenada a pagar quase US$1 mi a Daddy Yankee por furto de joias em quarto de hotel na Espanha

MADRI (Reuters) - Um tribunal espanhol decidiu que a rede hoteleira Meliá deve indenizar o músico latino Daddy Yankee e sua esposa em mais de 900 mil dólares pelo furto de joias de um quarto de hotel em 2020, revelaram documentos judiciais nesta sexta-feira. O músico, sua esposa e sua equipe se hospedaram no hotel Meliá da cidade de Valência, na costa do Mar Mediterrâneo, em agosto de 2020, para se apresentar em um festival de música na cidade de Gandia. No dia 6 de agosto, uma pessoa desconhecida furtou joias -- incluindo dois relógios, três correntes e quatro braceletes -- avaliadas em mais de 1 milhão de dólares, do cofre do quarto do hotel, informou o documento, datado de 9 de janeiro, mas publicado nesta sexta-feira.

A Justiça decidiu que o modus operandi do ladrão não pode ser ignorado ao analisar a responsabilidade da rede no ocorrido: “Ele não teria sido capaz de cometer o furto se não tivesse a inestimável, porém ignorada, colaboração” do Meliá, já que “seus funcionários forneceram cópias das chaves dos quartos e abriram um cofre sem exigir a identificação fiável da pessoa que fez tal solicitação”. Um porta-voz afirmou que o Meliá não concorda com a decisão e que está considerando a possibilidade de entrar com um recurso. Nascido Ramón Luís Ayala Rodríguez, Daddy Yankee é mais conhecido pelo single “Gasolina”, de 2004, a primeira canção de reggaeton indicada ao Grammy Latino de Gravação do Ano. Daddy Yankee é frequentemente lembrado por ter cunhado a palavra reggaeton para descrever um novo gênero musical do início dos anos 1990, que mistura hip-hop, música latina e reggae, com letras em espanhol. “Despacito”, colaboração de 2017 de Daddy Yankee com o cantor porto-riquenho Luis Fonsi, ganhou vários Grammys Latinos e prêmios da Billboard naquele ano. (Reportagem de Emma Pinedo e David Latona)