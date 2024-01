Kim Jones, da Dior, aposta na elegância em desfile na Semana de Moda de Paris

Por Mimosa Spencer

PARIS (Reuters) - O diretor artístico de moda masculina da Dior, Kim Jones, apostou na elegância para sua coleção de inverno durante a Semana de Moda de Paris, distribuindo nas peças elementos decorativos e enfeites feitos sob medida.

Modelos desfilaram por uma passarela circular com sapatilhas de balé, exibindo camisas sem colarinho, capas cintilantes e um conjunto de calça jeans e jaqueta que ficava justo na região da cintura e era forrado com strass. A inspiração para a coleção veio da amizade entre seu tio, Colin Jones, um dançarino de balé e fotógrafo, com o famoso dançarino Rudolf Nureyev, o que podia ser visto nos modelos soltos e femininos que evocavam o mundo da dança. No fim, os modelos ficaram em círculo, encarando o público, e o chão começou a se mover, girando-os e depois elevando-os, formando assim uma forma de bolo gigante. Os desfiles da coleção outono/inverno da Semana de Moda de Paris vão até 21 de janeiro e incluirão as maiores marcas do mundo, como Louis Vuitton < LVMH.PA>, Hermès, Valentino e Balmain. Também estarão nas passarelas marcas menores como Ami, Sean Suen e LGN Louis Gabriel Nouchi.