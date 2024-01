CORREÇÃO-Alec Baldwin é indiciado por homicídio culposo por morte no set de "Rust"

(Corrige título para retirar palavra "novamente")

LOS ANGELES (Reuters) - O ator Alec Baldwin foi indiciado por um júri do Novo México, nesta sexta-feira, por novas acusações de homicídio culposo decorrente da morte a tiro da diretora de fotografia Halyna Hutchins no set de filmagem do faroeste "Rust".

Em abril, promotores haviam rejeitado acusações anteriores contra o ator.