Alec Baldwin é indiciado por homicídio culposo por morte no set de "Rust"

Os promotores anteriormente rejeitaram as acusações contra Baldwin com base em evidências de que o martelo do revólver poderia ter sido modificado, permitindo que ele disparasse sem que o gatilho fosse puxado.

O indiciamento de uma única página apresentado ao Primeiro Tribunal Distrital Judicial de Santa Fé acusa Baldwin de homicídio culposo de acordo com duas definições legais alternativas -- causar uma morte por "uso negligente de uma arma de fogo" e por agir "sem a devida cautela ou circunspecção".

Se o caso for levado ao tribunal, caberá a um júri decidir se Baldwin pode ser considerado culpado por uma ou outra definição. O homicídio involuntário é classificado no Novo México como um crime de quarto grau punível com até 18 meses de prisão.

Baldwin foi igualmente acusado de homicídio culposo em janeiro por meio de uma queixa criminal apresentada pelos promotores. Essas acusações foram retiradas em abril.

Um indiciamento do grande júri permite que os promotores evitem a etapa legal adicional de convencer um juiz, durante uma audiência probatória, de que há causa provável para prosseguir com o julgamento.

A armadora-chefe do filme, Hannah Gutierrez, que manuseou a arma antes de Halls, também foi acusada de homicídio culposo. Ela deverá ser julgada este ano. Halls assinou um acordo de confissão para o indiciamento de uso negligente de uma arma mortal.