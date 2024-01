Jovens da Coreia do Norte são obrigados a trabalhos forçados ao ouvir K-pop

Há anos, a Coreia do Norte impõe sentenças duras a quem for pego desfrutando do entretenimento sul-coreano ou copiando a maneira como os sul-coreanos falam em uma guerra contra influências externas desde que uma nova e abrangente lei de "pensamento anti-reacionário" foi imposta em 2020.

"A julgar pela pesada punição, parece que isso deve ser mostrado às pessoas em toda a Coreia do Norte para adverti-las. Se assim for, parece que esse estilo de vida da cultura sul-coreana é predominante na sociedade norte-coreana", disse Choi Kyong-hui, presidente da SAND e doutora em Ciências Políticas pela Universidade de Tóquio, que desertou da Coreia do Norte em 2001.

"Acho que esse vídeo foi editado por volta de 2022. O que é problemático para Kim Jong Un (líder norte-coreano) é que os jovens da geração Y e da geração Z mudaram sua maneira de pensar. Acho que ele está trabalhando para voltar à maneira norte-coreana."

O vídeo, feito pelas autoridades norte-coreanas, mostra um grande julgamento público no qual os dois estudantes de uniforme cinza são algemados enquanto são observados por cerca de 1.000 estudantes em um anfiteatro. Todos os estudantes, incluindo os dois jovens de 16 anos, estão usando máscaras faciais, o que sugere que a filmagem foi feita durante a pandemia da Covid.

Os estudantes foram sentenciados, de acordo com o vídeo, depois de serem condenados por assistir e divulgar filmes, músicas e vídeos musicais sul-coreanos durante três meses.

"Eles foram seduzidos pela cultura estrangeira... e acabaram arruinando suas vidas", afirma o narrador, enquanto o vídeo corta para meninas sendo algemadas e mulheres de Pyongyang usando moda e penteados sul-coreanos.