Rei Charles fará tratamento para próstata aumentada, diz Palácio de Buckingham

Charles, de 75 anos, tinha uma série de compromissos planejados para esta semana, mas eles foram adiados por recomendação de seu médico para permitir um curto período de recuperação, o que levou o palácio a fazer o anúncio nesta quarta-feira.

Normalmente, a realeza não divulga detalhes de doenças, considerando todas as questões médicas como um assunto privado. Mas o palácio disse que Charles estava ansioso para compartilhar detalhes para incentivar outros homens com sintomas a terem suas condições verificadas.

O site do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS) descreveu o aumento benigno da próstata como uma condição que pode afetar a forma como as pessoas urinam e é comum entre homens com mais de 50 anos.

"Não é um câncer e geralmente não é uma ameaça séria à saúde", diz o NHS em seu site. "Muitos homens se preocupam que ter uma próstata aumentada significa que eles têm um risco maior de desenvolver câncer de próstata. Esse não é o caso."

Charles se tornou rei em setembro de 2022, após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth.

(Reportagem de Michael Holden)