Princesa Kate passa por cirurgia abdominal, diz Palácio de Kensington

LONDRES (Reuters) - A princesa Kate foi submetida com sucesso a uma cirurgia abdominal previamente agendada e ficará no hospital por até duas semanas, informou o Palácio de Kensington, no Reino Unido, nesta quarta-feira.

Kate, de 42 anos, esposa do herdeiro do trono britânico, o príncipe William, foi vista em público pela última vez no dia de Natal, quando a família real fez sua visita anual a uma igreja perto da casa do rei Charles em Sandringham, no leste da Inglaterra, e não havia qualquer indicação anterior de que ela não estivesse bem.

O comunicado do palácio disse que Kate foi internada na London Clinic, um hospital particular na capital britânica, na terça-feira, e deve permanecer hospitalizada por 10 a 14 dias antes de voltar para casa para se recuperar.