"Succession" e "O Urso" vencem em noite nostálgica no Emmy

"Não sei por que estou tão emocionada. Acho que é a Carol Burnett de tudo isso", disse Brunson. "Estou muito feliz por poder viver meu sonho."

Outros vencedores foram os astros de "Treta" Steven Yeun e Ali Wong.

Os organizadores aproveitaram o marco deste ano -- o 75º Emmy -- para homenagear programas clássicos da televisão com reuniões de elenco e outros momentos.

Anderson abriu o show com um coral cantando músicas temáticas de "Good Times" e "The Facts of Life" O baterista do Blink-182, Travis Barker, tocou o solo de bateria de "In the Air Tonight", uma música que foi ao ar durante um momento crucial do sucesso dos anos 80 "Miami Vice"

Ted Danson, Kelsey Grammer, Rhea Perlman e outras estrelas de "Cheers" se reuniram em torno de uma recriação do icônico cenário do bar, e os atores de "Grey's Anatomy", Katherine Heigl e Ellen Pompeo, falaram de um quarto de hospital montado no palco.

O show terminou com um trecho do discurso "I Have a Dream" de King em 1963.