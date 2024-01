Pharrell Williams abre Semana de Moda de Paris pela Louis Vuitton com roupas do Velho Oeste

“O dândi da Louis Vuitton evolui pela tradição do oeste norte-americano de se vestir bem”, disseram as notas do desfile, listando detalhes de bolsas desenhadas por artistas das nações Dakota e Lakota e sapatos feitos pela marca Timberland.

O desfile foi o terceiro de Williams desde que assumiu a direção criativa da linha masculina da marca, no ano passado. O selo, propriedade da LVMH, a maior marca de moda do mundo, abriu cerca de 50 lojas temporárias ao redor do mundo para mostrar os novos produtos.

A badalada estreia de Williams aconteceu na Ponte Neuf, em Paris, em junho do ano passado, em uma festa urbana com apresentações musicais dele próprio e Jay-Z. Ele foi para Hong Kong em novembro para o segundo desfile, com roupas de marinheiro e estampas havaianas, ao longo de um calçadão à beira-mar com vista para o skyline da cidade ao anoitecer.

A LVMH publicará resultados financeiros anuais em 25 de janeiro, revelando detalhes do desempenho da indústria durante a importante temporada das festas de fim de ano. A demanda por vestuário de luxo diminuiu nos últimos meses, com os consumidores restringindo compras devido ao aumento do custo de vida.

(Reportagem de Mimosa Spencer)