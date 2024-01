Livro Guinness World Records revisa evidências de "cachorro mais velho do mundo"

Por Catarina Demony

LISBOA (Reuters) - O livro Guinness World Records (GWR) informou nesta terça-feira que conduz uma revisão formal do título de "cachorro mais velho do mundo" dado a um cão português chamado Bobi, que morreu no ano passado, medida que vem na esteira de reclamações de veterinários que levantaram dúvidas sobre a idade do cão.

Bobi era um Rafeiro Alentejano de raça pura que passou a vida em uma aldeia do centro de Portugal. O GWR disse originalmente que o animal viveu 31 anos e 165 dias, quebrando recorde mantido desde 1939 por um cão pastor australiano que morreu aos 29 anos e cinco meses.