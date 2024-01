Elton John entra em lista de vencedores de Emmy, Grammy, Oscar e Tony

LOS ANGELES (Reuters) - O músico Elton John foi elevado ao raro status de EGOT na segunda-feira, quando uma transmissão ao vivo de um show de sua turnê de despedida ganhou um prêmio Emmy.

EGOT significa Emmy, Grammy, Oscar e Tony - e apenas 19 pessoas na história ganharam todas as quatro honrarias durante a carreira.

John ganhou seu Emmy por "Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium", que foi transmitido pelo Disney+ em novembro de 2022. O cantor não estava na cerimônia porque recentemente fez uma cirurgia no joelho, disseram os produtores do especial.