Após morte de ator de 'Parasita', diretor pede que polícia seja investigada

Um grupo de cineastas, atores e autoridades do setor artístico sul-coreano, incluindo o diretor de "Parasita", Bong Joon-ho, pediu nesta sexta-feira uma investigação sobre a forma como a polícia e a imprensa lidaram com as alegações de abuso de drogas envolvendo o falecido ator Lee Sun-kyun, que atuou no filme vencedor do Oscar.

Lee, que alcançou fama mundial com sua atuação como o patriarca rico em "Parasita", foi encontrado morto no mês passado em um aparente suicídio.

Bong e mais de uma dúzia de outras personalidades do setor cinematográfico, musical e de entretenimento realizaram uma coletiva de imprensa em Seul, pedindo às autoridades que averiguassem se a polícia lidou com o caso de Lee sem violar as regras de segurança e privacidade.