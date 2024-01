Venezuela vê arte espanhola estilizada em nova exposição de rua

Na pintura original, a jovem princesa está sendo atendida por duas damas de companhia.

Em uma entrevista, Azzato enfatizou que suas esculturas coloridas têm o objetivo de oferecer aos mais jovens um contraponto à cultura digital de hoje.

"Temos que fazer um esforço muito grande com as crianças e os jovens porque muitos estão perdendo cada vez mais o interesse pela arte devido à tecnologia", disse ele.

Diferentemente do original de Velázquez, principal pintor da corte do rei Filipe 4º da Espanha, as princesas de Azzato espalhadas por Caracas a retratam com roupas modernas, até mesmo com uma camisa do New York Yankees, além de outras com toques venezuelanos característicos, como orquídeas e pássaros tropicais.

"Muitas pessoas não conhecem Velázquez e não conhecem Las Meninas", disse Azzato.

"Isso gerará curiosidade, e elas olharão com mais atenção para a estatura."