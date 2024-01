Netflix remove filme indiano com consumo de carne após reação de hindus

Representantes da Netflix na Índia não responderam a um pedido por comentário em um primeiro momento.

Na quarta-feira, manifestantes da Vishwa Hindu Parishad (VHP), uma organização hindu linha-dura com laços com o Partido do Povo Indiano, do primeiro-ministro Narendra Modi, protestaram contra a Netflix e o filme no escritório da empresa em Mumbai, segundo uma publicação no X de Shriraj Nair, porta-voz da VHP.

O filme mostra a filha de um sacerdote de um templo hindu no Estado de Tamil Nadu, sul da Índia, comendo carne e depois entrando em um concurso de culinária, no qual ela cozinha carne.

A Netflix e rivais como Amazon e Disney têm sido frequentemente alvo de críticas de grupos religiosos radicais na Índia, um dos maiores mercados de streaming do mundo.