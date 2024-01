Fãs de Taylor Swift ocupam quartos do Premier Inn em minutos, diz presidente da Whitbread

A cantora Swift, de 34 anos, passou o ano de 2023 viajando pelo mundo em sua turnê "Eras Tour", apresentando músicas de toda a sua carreira, quebrando recordes de venda de ingressos e impulsionando a economia de todas as cidades que visitou. Sua turnê no Reino Unido e na Europa começa este ano.

A Whitbread, proprietária de cerca de 800 hotéis em todo o Reino Unido, disse que as fortes vendas de acomodações no Reino Unido continuaram no quarto trimestre fiscal, que começou em dezembro, acrescentando que a receita por quarto disponível, um indicador-chave de desempenho do setor, foi 10% superior à do ano passado.

As ações da empresa subiram até 3% nas negociações da manhã.

Os viajantes estão optando por cadeias hoteleiras estabelecidas para se hospedarem durante suas férias, em vez de propriedades independentes, ajudando empresas como a Whitbread, que já está desfrutando de um ressurgimento na demanda de planos de viagens de negócios e lazer reprimidos.

Paul disse que os clientes estavam dispostos a gastar com a "relação custo-benefício" da Whitbread devido às difíceis condições econômicas.

Em 2025, a Whitbread espera que a inflação de custos líquidos no Reino Unido fique entre 3% e 4% de sua base de custos de 1,7 bilhão de libras a 1,8 bilhão de libras (2,17 bilhões de dólares a 2,29 bilhões de dólares).