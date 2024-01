Grupos antirracistas criticam "blackface" desfiles de Reis na Espanha

Por David Latona e Joan Faus e Eva Manez

ALCOY, Espanha/BARCELONA/MADRI (Reuters) - Ativistas espanhóis contra o racismo pediram o fim do uso da pintura “blackface”, visto em muitas das tradicionais comemorações do Dia de Reis no país.

Primeira negra a integrar o Parlamento espanhol, Rita Bosaho afirmou que a prática — comum nos desfiles anuais de 5 de janeiro, véspera do Dia de Reis, retratando os três Reis Magos que levaram presentes a Jesus — mancha a memória de pessoas escravizadas e desempodera crianças negras.