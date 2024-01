Atores se dividem entre curtir e sobreviver à temporada de premiações de Hollywood

Por Rollo Ross

PALM SPRINGS, Califórnia (Reuters) - A temporada de premiações de Hollywood entra com força total nesta semana com a cerimônia do Globo de Ouro, e atores estão neste momento analisando como aproveitar o pico de atenção e sobreviver aos altos e baixos da temporada.

A britânica Carey Mulligan, duas vezes indicada ao Oscar que disputa o Globo de Ouro como melhor atriz por seu papel em “Maestro”, vai direto ao ponto: “Ah, apenas curta e se divirta, e não leve isso tão a sério”.