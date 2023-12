Martin Scorsese receberá prêmio pelo conjunto da obra no Festival de Cinema de Berlim

BERLIM (Reuters) - O Festival de Cinema de Berlim reconhecerá as enormes contribuições de Martin Scorsese ao cinema com um prêmio pelo conjunto de sua obra na 74ª edição do evento, em fevereiro, anunciaram os organizadores nesta quinta-feira.

Os organizadores do festival -- que descreveram o último filme do diretor vencedor do Oscar, "Assassinos da Lua das Flores", como uma de suas maiores conquistas -- vão premiar Scorsese, de 81 anos, com um Urso de Ouro honorário em 20 de fevereiro.

Com o prêmio, ele se juntará a outros vencedores como Steven Spielberg, Helen Mirren, Ian McKellen e Dustin Hoffman.