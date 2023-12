Filmes em 2024: "Barbie" lidera indicações e produções atrasadas estão entre lançamentos

"Outros filmes foram adiados para o próximo ano em termos de lançamentos, em parte devido à necessidade de promovê-los."

Também estão na lista de 2024 o filme de espionagem "Argylle", a história de origem "Furiosa", o filme de ação com dublês "The Fall Guy", "Beetlejuice 2" e o drama de ficção científica "Mickey 17", do diretor vencedor do Oscar com "Parasita", Bong Joon-ho.

Para o público mais jovem, os lançamentos de filmes familiares incluem "Meu Malvado Favorito 4", "Kung Fu Panda 4" e "Divertida Mente 2".