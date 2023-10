Leitura de vencedor do Pulitzer que apoia palestinos foi cancelada por instituição judaica de Nova York

“A linguagem foi ‘adiamento’, mas nenhum motivo foi dado, nenhuma outra data foi oferecida, e nunca me perguntaram”, escreveu Nguyen. “Então, efetivamente, cancelamento. Algumas pessoas nos comentários nas redes sociais falaram que ouviram sobre uma ameaça de bomba. Eu não ouvi nada sobre isso dos funcionário do 92Y.”

Em um comunicado à Reuters, um porta-voz do 92NY confirmou que adiou o evento, citando a posição de Nguyen sobre Israel, além do ataque de militantes do grupo islâmico palestino Hamas em 7 de outubro e a manutenção de reféns, que, segundo ele, “absolutamente devastou a comunidade”.

“Dados os comentários públicos do autor convidado sobre Israel e o atual momento, sentimos que a decisão responsável era adiar o evento, enquanto gastamos um pouco de tempo para determinar a melhor maneira de usar nossa plataforma e apoiar toda a comunidade do 92NY” disse o porta-voz.

Os representantes de Nguyen não responderam a mensagens buscando mais detalhes.