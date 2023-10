Rolling Stones dão início a lançamento de álbum em Nova York com convidada Lady Gaga

O vocalista Mick Jagger, de 80 anos, brincou que fazer outro lançamento em Nova York foi parte da motivação para voltar ao estúdio para o álbum, cujo título é uma referência à gíria britânica para vidro quebrado.

"Estávamos sentindo tanta falta dos lançamentos que tivemos que voltar e fazer outro álbum", disse ele à multidão animada no meio de uma apresentação que alternou novas músicas e faixas conhecidas, incluindo "Jumpin' Jack Flash" e "Tumblin' Dice".

A banda lançou álbuns anteriores em Nova York com grande alarde, uma vez descendo a Quinta Avenida em um caminhão e, em outra ocasião, entrando em um vagão no Grand Central Terminal.

Os Stones encerraram a apresentação com a participação de Lady Gaga em "Sweet Sounds of Heaven", uma música lenta e cheia de blues do novo álbum que lembra o clássico dos anos 70 da banda, "Moonlight Mile".

"Hackney Diamonds" é o primeiro álbum de estúdio da banda com material original desde "A Bigger Bang", de 2005, e a primeira gravação desde a morte do baterista Charlie Watts, em 2021. O núcleo sobrevivente é composto por Jagger e pelos guitarristas Keith Richards, 79, e Ron Wood, 76.